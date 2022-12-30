民進黨正國會立委陳亭妃提到，黨的檢討報告出爐，但沒有看到行政院的報告，對於內閣改組不贊同「團進團出」；對此，民進黨立委高嘉瑜則表示，大家都有不同聲音，但決定權還是在小英總統，大家對於內閣期待都不一樣，還是以民意為主。至於行政院是否該提出檢討報告，高嘉瑜說，如果內閣即將總辭，應該要給民眾說法和檢討。

高嘉瑜說，民眾對於這次民進黨執政問題有用選票表達態度，民進黨應該虛心面對檢討，過程中大家都會有不同意見交流，但希望最後結果能符合民眾的期待，不過會期將在1月13日結束，時間還沒到，相信讓子彈飛一會，大家很快就會看到新的改革、新的團隊。

對於行政院是否該有檢討報告，高嘉瑜表示，如果內閣即將總辭，應該要給民眾說法和檢討，在這過程中行政院或執政過程中有什麼缺失，新的內閣可以帶來什麼氣象，她相信這個會期結束後，這樣的檢討就會很快讓大家看到。