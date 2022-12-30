女子準備要在綠燈時走斑馬線，卻連續被「2輛轎車、2輛機車」在她面前穿過，對方絲毫沒有禮讓，最後路口變成紅燈，女子也只能無奈退回路邊。（翻攝自YouTube）

台中27日發生一家三口走斑馬線被公車撞2死1傷，行人路權議題再掀討論；日前網路上曝光一段影片，一名女子準備在綠燈時走斑馬線，卻連續被「2輛轎車、2輛機車」在她面前穿過，對方絲毫沒有禮讓，最後路口變成紅燈，女子只能無奈退回路邊，網友笑說「行人：我還是回家好了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名女子在高雄鳳山文化路某路口，準備在綠燈時走斑馬線穿越馬路，沒想到先是一輛白色轎車直接在女子面前右轉進入路口，接著再一輛黑色賓士同樣右轉，後頭又跟著一輛機車，最後又一輛黃色機車從對向左轉，似乎完全沒有察覺女子要過馬路。

該名女子想穿過斑馬線去連續被4輛車擋住，最後路口直接變紅燈，她也只好轉頭回到路邊，影片曝光，原PO標題稱「行人：我還是回家好了」；其他網友留言「這種情況走路常遇到，有時候一台要讓你過，但它後面的車超過來，還是過不了」、「還有命可以轉頭回去算不錯了，這種肯定A柱會擋視線」、「行人等到紅燈都沒辦法過，可悲的地獄」、「然後假如有車子停下禮讓行人了，還會被後面的車子按喇叭，真的笑死」、「歡迎來到行人地獄」。