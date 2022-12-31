Jolin今跨年夜在台北小巨蛋開唱。（凌時差提供）

Jolin今跨年夜在台北小巨蛋開唱。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）時隔1年8個月回歸台北小巨蛋，攜「4.0版」UGLY BEAUTY演唱會於今晚（31日）跨年夜登場，第2度在小巨蛋與歌迷一同跨年的她，身披銀盔黑甲層次相間的「闇夜女帝」超辣戰袍出場，圓潤雙峰呼之欲出，接連獻唱〈惡之必要〉、〈甜秘密〉等歌，尖叫歡呼聲頓時響徹場館，氣氛更勝3年前的UGLY BEAUTY巡迴跨年場。

相隔3年唱跨年演唱會而且還是首場，Jolin的經紀人王永良透露對她而言，最大的挑戰是要唱到凌晨，笑說：「她平常是11點就上床、12點就睡著的人，一開始聽到要唱跨年場，她眼睛瞪很大喊『真的假的』。」解釋歌迷很期待一起跨年才說服她。

向來求新求變的Jolin，為了把怪美精神發揮到極致，不僅提早一周進駐小巨蛋彩排，與新6位新加入的舞者培養默契、不斷排練，更斥資1800萬打造11套全新戰袍，安排逾40首經典曲，打造「無尿點」的國際級視聽饗宴。

Jolin此次攻蛋共6場吸引6.6萬名觀眾朝聖，總票房粗估1.8億台幣；圈內好友今紛紛送上祝賀花籃，包括同一時間在桃園開唱的五月天，還有田馥甄、動力火車、羅志祥、五堅情、李佳薇及李佳歡等人，台語歌后「二姐」江蕙在花牌上寫下「舞孃登場 震嗨全場」賀詞，林志玲也以「Jolin好美一起美」花牌送上祝賀。