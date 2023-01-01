職棒樂天啦啦隊成員林襄，擁有甜美臉蛋與E級好身材的她，堪稱2022「流量密碼」之一，而她近日分析自己2022年IG讚數，第一名的貼文按讚數不僅突破17.8萬，前九名按讚數總計竟高達千萬，相當驚人。

林襄在昨（31）日IG限時動態及臉書中貼出，2022年來她最受到討論的貼文，第一名是她一張身穿透視薄紗禮服的照片，圖中可見上身僅兩片斜肩薄紗遮住她的胸部兩側，中空設計讓她E級圓弧曲現炸出，接著下身裙襬部分，開高衩露出她白皙的美腿，辣翻眾人。

除此之外，榮獲亞軍的貼文則是林襄身穿灰色超低領背心吃著烤肉的照片，看起來超誘人，然而，綜觀她前九大貼文按讚數皆破10萬按讚數，總計收穫1150萬個「愛心（likes）」，對此，林襄非常開心「Thank you all #topnine2022」。

貼文一出，許多網友紛紛留言「明年我也會繼續支持妳的」、「真．襄女神太漂釀了」、「照片看起來四季如春啊！」、「上面的每一張like都有我！」、「林襄永遠是我心目中最完美的女神」、「明年我也會繼續支持小襄」。