高市府觀光局7日宣布攜手高捷公司推出超值好玩卡套裝遊程，主打超值價250元的「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」及299元的「2022高雄好玩x鳳雄旺吉」。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

萬眾期盼的農曆年節即將到來，為了吸引民眾到高雄遊玩，高市府觀光局7日宣布攜手高捷公司推出超值好玩卡套裝遊程，主打超值價250元的「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」及299元的「2022高雄好玩x鳳雄旺吉」除提供交通服務吃到飽外，還可憑卡享有約60家在地商店與特色場館優惠。

觀光局表示，此次特別推出的「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」、「2022高雄好玩x鳳雄旺吉」套裝遊程連結高雄市區、旗津、鳳山及大樹等地方特色遊程，讓民眾24小時隨意自由行、輕鬆無負擔，又能深度體驗港都在地觀光，絕對便利又超值。

觀光局長高閔琳說明，「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」主推旗津的便捷交通、特色場館、餐廳憑卡優惠等，民眾購買套票可免費搭乘旗津渡輪來回1趟，走訪最新的打卡熱點鼓山魚市場、高雄燈塔等，還可免費參觀旗津貝殼館及租借3小時自行車暢遊旗津大島。

而「2022高雄好玩x鳳雄旺吉」套票則匯集網路打卡熱點鳳儀書院、黃埔新村、佛陀紀念館、大樹舊鐵橋、三和瓦窯、鳳梨工場等地，民眾可輕鬆串連捷運、公車搭配Ubike，來趟宗教人文氣息之旅，沿線還有許多優惠商家及古早味美食，要讓民眾暢遊鳳山、大樹區指標景點。

觀光局補充，除了新推出的2個套票外，也推薦「2022高雄好玩x打狗逛逛券」，包含交通全餐方案，結合高雄MeNGo-48小時方案、21項熱門景點優惠及活動體驗。憑QR-code可享48小時交通無限次搭乘，輕鬆暢遊高雄景點，民眾憑卡可享多項優惠，總價超過4500元，新春好康大放送，民眾購買電子QR-code版只要990元，卡片版也只要1090元，絕對是民眾新春走跳高雄必備的神卡。