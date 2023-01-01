日皇德仁今天透過書面方式發表新年感想，除回顧日本過去一年經歷天災、疫情及物價高漲等，也期盼2023年對日本及全世界的人們來說，都是能抱持希望向前邁進的一年。

日本放送協會（NHK）報導，德仁說，日本各地2022年遭受地震、颱風、大雪等天災侵襲，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也持續對日本社會帶來嚴重影響，加上物價高漲等情況，2022年對大家來說都是辛苦的一年。

他也提到全球各地至今仍頻繁發生戰爭或紛爭，對許多人因此失去生命深感悲傷。他說，為了能在國際社會上跨越不同立場，強烈感受到透過不斷對話相互合作的重要性。

德仁說，雖然面對許多難題，但衷心期盼所有人未來都能相互體諒彼此支持，一起跨越難關；希望2023年對日本及全世界的人們來說，都是能抱持希望向前邁進的一年。

德仁夫婦今年也將在關注疫情發展的同時，前往日本各地親近日本民眾。另外，兩人今年6月還將迎接結婚30週年紀念。

讀賣新聞報導，德仁今天清晨5時30分起在皇居參加宮中祈福儀式，之後跟皇后雅子一同出席「新年祝賀之儀」，接受日本三權首長及外國駐日大使等人祝賀。

德仁1月2日將在皇居接受民眾新年祝賀，這次除了是睽違3年再度舉行，也是德仁獨生女愛子內親王首次出席。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120101