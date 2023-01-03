阿根廷22歲前鋒阿瓦雷茲（Julian Alvarez）最近遭遇無妄之災，他在去年卡達世足大出風頭之後，居然出現球迷在Change.org平台發起連署，要求他甩掉現任女友費雷洛（Emilia Ferrero）。這個連署短短幾天就突破2萬人，發起者批評費雷洛是個「惡毒的女人」配不上他們的少年英雄阿瓦雷茲。

費雷洛年輕貌美，她自己在IG也有42萬追隨者，碰巧阿瓦雷茲的綽號是La Araña（蜘蛛），所以費雷洛就被拿來比喻為漫畫主角蜘蛛人的女友瑪莉珍（Mary Jane Watson），球迷在網路高喊：「請甩掉瑪莉珍。」

瑪莉珍的角色形象經過多次創作轉變，大部分的時候她不是惡毒的女人，外界對她的負面觀感主要來自2002年電影《蜘蛛人》改編的糟糕形象。

Re mala onda Emilia Ferrero, solo eran unos nenes.

Julián Álvarez salí de ahí date cuenta.pic.twitter.com/GnboQDnzre — Nano ⭐⭐⭐ (@NanoNahue) December 25, 2022

根據球迷指控，費雷洛似乎對球迷很不客氣。有一次他們開派對的時候，幾位小朋友想要與阿瓦雷茲合照，費雷洛不願意讓阿瓦雷茲一一應付，直接表示他們很忙，只拍了一張團體合照敷衍了事。此事有影片為證，球迷擔憂「這將會傷害到阿瓦雷茲的公眾形象」。

然而這點事情看起來也沒什麼大不了的，西班牙《馬卡報》直指是因為仰慕阿瓦雷茲的女球迷太多，其中一些妒火中燒的跑出來連署而已。也有阿根廷網友聲援費雷洛，認為他沒做錯什麼，而且也不該干涉別人的感情，「就算100萬人連署我也不會甩掉我的伴侶。」