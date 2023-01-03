去年（2022）全國稅收超徵4500億，總統蔡英文在臉書提到，扣除給地方政府，補貼勞健保和電價，以及強韌經濟外，剩下1800億會預留不時之需，以及發放現金作為全民共享。至於發現金的時機，黨政人士指出「不可能在年前」，因為發現金有一定定的程序，而央行官員表示，將比照國外的做法，「直接入帳」機率較高。

蔡英文表示，去年全國稅收預估將超過預算數4500億，在扣除應分配給地方政府的稅收700億，中央政府可以運用的有3800億。而其中，用1000億額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼；用1000億，啟動第一波「加強韌性經濟方案」；剩下1800億，除了預留不時之需外，將保留一定額度發放現金，來作為全民共享的方案，並強調這個方案所需要的法源根據和預算編列，必須經過立法院的同意。

ETtoday報導，有黨政人士指出，不可能在年前發現金，原因是目前還沒有法源，預算需經立院同意，加上發錢需要時間，且今年過年較早，想趕在年前發大紅包難度頗高。對此，綠委許智傑認為，修法部分，立法院各黨派應該都會同意，儘快安排在延會時通過，趕在過年前後發放。

至於如何發放？央行官員接受ETtoday訪問時表示，發放現金給民眾，很多人會誤會說就直接「發鈔票」，但實際上應會比照國外做法，「直接入帳」機率較高，讓民眾提供帳戶匯入指定戶頭；就算要發放現鈔，央行一定要充分供應市場流通，亦即1800億現鈔供應無虞。