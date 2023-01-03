奧萬大落羽松完全變色，橘紅色的葉子將逐漸掉落，最佳觀賞期剩5天。（奧萬大提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂園區是「楓葉的故鄉」，近年園區綠野山莊前的 3棵落羽松卻喧賓奪主，連續幾波寒流襲台，低溫加上水氣加持，落羽松元旦假期火紅了，吸引大批遊客拍照、打卡；日月潭向山婚紗廣場的湖岸落羽松近日也換上橘紅色新裝，不讓奧萬大專美於前，成了情侶約會、網美拍照聖地，直呼：「隨便拍都美！」

奧萬大森林遊樂園區的變葉植物，包括落羽松、青楓、楓香等，近2周在一波波的寒流催化下，落羽松在元旦期間完全變色，即使山區天候不佳下雨，仍讓遊客驚艷，穿梭自草地、樹叢找角度取景，頻頻讚嘆：「太美了！」奧萬大森林遊樂園區指出，落羽松已經完全變色，橘紅色的葉子將逐漸掉落，預估最佳觀賞期剩約5天。

日月潭落羽松不讓奧萬大專美於前，湖岸落羽松也換上橘紅色新裝。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭向山婚紗廣場的湖岸落羽松在寒流催化下換裝，成了情侶約會、網美拍照聖地。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭環潭自行車道沿線的落羽松已完全變色，而向山遊客中心下方湖畔栽種了一整排落羽松，也換上火紅色新裝，只有少數幾棵還呈現紅、橙、黃、綠漸層繽紛色澤，不管是湖面上玩立式划槳的遊客，或是在岸邊騎自行車、散步的遊客，紛紛拿起相機捕捉冬季限定美景。

日月潭少數落羽松尚未完全變色，呈現紅、橙、黃、綠漸層繽紛色澤。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭火紅落羽松搭配藍天白雲、碧綠湖水，讓人流連忘返。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

中央氣象局指出，這兩天台灣仍受東北季風及華南雲雨區東移影響，西半部山區亦有零星短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及金門、澎湖為多雲。