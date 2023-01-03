臺北流行音樂中心將於3月11、12日舉辦《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，邀請12組卡司輪番開唱，北流董事長黃韻玲、「TRASH」、「U：NUS」今（3日）出席記者會，TRASH接到邀約當天就激動哭了，還特別去借了張雨生生前的吉他。

「TRASH」主唱阿夜（左起）、鼓手魁剛、吉他手頤原、貝斯手博文今出席記者會。(黃雯犀攝)

TRASH頤原說，2017年赴日錄專輯時，與張雨生之前的錄音助理共事，接到演唱會時他問對方意見，對方竟願意出借張雨生的吉他，讓他備感榮幸，「我18年有去看《吻我吧娜娜》，中間播放張雨生演唱的片段，畫面上就是這把琴」，阿夜接話說，真的要保個險，真的不能弄壞。頤原說，接獲邀約那天正在拍MＶ，他強忍住淚，回家才哭出來，頤原透露這幾年我都在聽張雨生的專輯，深受影響很大，當下內心超級無敵激動。魁剛笑說，好像是頤原結婚一樣！他每天在群組貼一首張雨生，TRASH將選唱張雨生的〈河〉，阿夜說，他很喜歡這首歌的內容，會用樂團方式呈現。

「U：NUS」有翔（左起）、昱廷、承祐、胥威今出席記者會。(黃雯犀攝)

自選秀節目《原子少年》出道的U：NUS，將演唱張雨生寫給張惠妹的〈Bad boy〉，胥威坦言，要在這麼多前輩面前表現，壓力很大，不過他自認「我們也很叛逆，這首歌適合我們發揮」。是否可惜未能與小孩合體演出？他說「還好，不論呈現方法怎麼都會是好的表演。」未來是否仍有合體可能，他們則笑說，我們像廚房一樣，大家都可以進來。

黃韻玲以過來人之姿幫U：NUS緩頰，「真的很多事情也不是他們說好就好的，人生會遇到什麼問題都很難講」，她表示自己當初也不知道友善的狗會遇到關卡，「它來了就是一個功課，如果不去面對，它就會再來，就看這功課會教我們什麼」，鼓勵U：NUS接下來遇到更多起起伏或良性競爭，就繼續加油。

而U：NUS人氣直升邀約不斷，近來還接下鴻海尾牙，據悉昱廷的爸爸是鴻海集團高層，他謙稱爸爸是員工，尾牙都是經紀人在聯絡，他們會把握機會展現給長官們及大家看。

2022年為張雨生逝世25週年，北流除了舉辦《想你到月球｜張雨生特展》，更將於3月舉辦《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，演唱會由黃韻玲擔任音樂總監，卡司包括陳子鴻＆政大YEAH樂團、陶晶瑩，並邀請曾與張雨生一起打造音樂劇《吻我吧娜娜》的導演梁志民重現經典橋段，還有陳綺貞、韋禮安、9ｍ88、夜貓組、告五人、TRASH、U：NUS、小男孩樂團共襄盛舉。演唱會門票將於1月9日中午12點於ibon售票系統正式啟售；beanfun! APP會員於1月4日前加入社團可搶先購票。