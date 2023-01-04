總統蔡英文去年12月27日宣布義務役期延長至1年，備戰話題再度被熱議。國民黨台北市議員鍾沛君舉近日兩則新聞「佈雷車與砲彈聲」直批，會需要「陸上機動布雷系統」，這難道已經是台海一旦爆發戰爭的必然場面？前總統馬英九曾驕傲地宣布，金門已從戰場變成觀光勝地，歷史走向又要逆行了嗎？至於讓小朋友學習辨別砲彈聲的建議雖然沒有成為決議，但光是會這樣想已經讓她驚呼：「這不該是我們許給下一代的未來。」

鍾沛君3日有感而發地在臉書發文表示，對這個世代的絕大多數台灣人來說，戰爭陰影恐怕從來沒有如此巨大。就在好不容易暫別疫情，歡欣鼓舞的跨年氣氛中，有兩則新聞吸引了她的注意：「佈雷車與砲彈聲。」

國防部宣布，美方答應賣給台灣所謂「陸上機動布雷系統」，強調可以快速，大面積地佈下地雷。鍾沛君強調，就連她這沒當過兵的女性，以最粗淺的軍事常識也知道，會需要快速大量佈設地雷，那解放軍鐵定是登陸本島，這難道已經是台海一旦爆發戰爭的必然場面？

鍾沛君指出，在她新聞記者的生涯中，曾經報導過1949年以來，為了防衛金門馬祖的灘岸，陸續佈設了十幾萬枚各式各樣地雷，直到2011年，還有四萬枚。2013年，排雷、掃雷大致完成，馬英九前總統還很驕傲地宣布，金門已從過去的殺戮戰場，變成今天的觀光勝地，「兩岸關係的改善，使得歷史的走向也被修正了」。

「那是我們本島民眾，對金馬百姓的虧欠，但那個離亂時代，歷史走向，又要逆行了嗎？」鍾沛君質疑，軍售新聞中，國防部對美方感恩戴德，喜氣洋洋的口吻，是說不但要在本島佈雷，還要佈得更多更快？這怎麼會是一件值得高興的事？

鍾沛君提到，至於有兒少委員建議要讓小朋友們學習辨別砲彈聲，雖然沒有成為最後決議，但光是會這樣想，已經讓她驚訝地不知該說什麼好。她直批：「這不該是我們許給下一代的未來。」