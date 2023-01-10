北市南京東路三段今（10）凌晨2時發生一輛新車價近500萬元的進口轎跑車「Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio」失控打滑，竟當場180度「甩尾」衝進騎樓。（翻攝自記者爆料網）

北市中山區南京東路三段今（10）凌晨2時發生一輛新車價近500萬元的進口轎跑車「Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio」失控打滑，竟當場180度「甩尾」衝進騎樓，車主未酒駕，稱車子是向哥哥借的車，用來載朋友出門，沒想到意外釀禍波及2輛機車，跑車左前車頭也幾乎全毀，修車費恐怕相當驚人。

24歲張姓男子當時駕駛愛快羅密歐轎跑車發生打滑自撞路邊；車上乘客表示，當時朋友開車準備回家，行經事發路段疑似車速過快，車輛先是往分隔島偏移，張姓駕駛一度想要往右修正，但沒想到整輛車反而失控往路邊滑行，180度甩尾後車尾衝進騎樓。

據了解，張男子當時由西往東行經事發路段，疑似因為天雨路滑，才導致車輛失控「甩」進騎樓裡，還波及路邊停放的兩輛機車，警方獲報到場發現無人受困、受傷，於是通知相關單位進行排除，經酒測排除酒駕，初步研判疑似車速過快肇事，詳細原因還在釐清中。