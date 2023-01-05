花蓮高工為了鼓勵學生創新思考模式，結合所學專業知識，提升實務技能，以第三屆創意發想暨專題製作競賽拉開2023年的序幕，本屆共計有專題製作15組、創意發想31組，共115位同學投入競賽，除了高三同學積極參賽外，今年也有不少高一新鮮人加入，同時，跨領域的作品也逐漸增加，展現多元學習的成果。

創意發想組評審陳信宏執行長(右一)、拉罕羅幸校長(右二)聆聽學生講解作品

專題製作組評審黃順發校長(左一)、李恩銘校長(左二)研究櫥窗設計3D模型

今年評審團隊請到花崗國中李恩銘校長、新城國中黃順發校長、教育處候用校長拉罕羅幸，及歐利科技公司執行長陳信宏。李恩銘校長站在推動科技教育的最前線，第三度接任評審重擔，見證花工學子在專題製作的努力與成長，他期許同學站在「新穎性」及「專業優勢」兩個角度再次檢視，讓作品更臻完善；黃順發校長聆聽選手的作品講解，肯定選手作品之外，鼓勵各組間互相觀摩，累積實戰經驗；拉罕羅幸校長發揮電腦程式的專長，檢視選手的程式邏輯以及創意構思，提醒同學思考作品可以發揮的應用性；陳信宏執行長多年來協助花工各項研習與競賽，他提醒同學在製作專題製作首先要思考「具體性」，作品是否具體可行？還有作品想解決什麼問題？更重要的是運用哪些所學過的學科知識。

評審講評會議，左起：陳信宏執行長、拉罕羅幸校長、黃鴻穎校長、黃順發校長、李恩銘校長

創意發想組「花仙樂園」的立體植栽擺件

參賽作品中，最有趣的口號莫過於創意發想組的「色色分明」，三位高一的學生覺得每節下課要擦黑板，還要整理粉筆很麻煩，於是本著「懶惰是人類的進步動力，『懶』出生產力是很重要的能力」，他們將粉筆放在輸送帶上，待顏色感測器分類成白紅綠雜四類，透過舵機將粉筆送入對應的盒子中。另一組「花仙樂園」，則是運用課堂所學關於建築結構的知識，用木頭製作直立式可置放多株盆栽的趣味擺件，透過特殊設計水可以隨坡度向下流淌，可節省水資源與照顧盆栽的時間。

專題製作組「麥克納姆輪多方向小車」，結合製圖科3D列印的技術，自己製作可多方向移動的麥克納姆輪以外，還將小車裝上具人臉辨識功能的攝影鏡頭，提高小車的應用與發展。「點線面」是建築科同學以承接案主工作的模式，將電機科歷年參加創造力競賽的作品，在學校藝文走廊的櫥窗中呈現，從確定主題風格開始，實地丈量、繪製3D設計圖、雷射切割板材，過程中還須不斷的與電機科同學溝通，最終做出兼具美感與創意的櫥窗。

校長黃鴻穎指出專題製作競賽能檢核學生知識統整及培養問題解決能力，團隊合作需要溝通協調，最後還要製作簡報及公開發表，是多元能力的展現，感謝教務處團隊辦理第三屆創意發想暨專題製作競賽，讓花工的孩子不只在學習歷程上看到豐碩的成果，對外的競賽也累積亮眼的績效，期許透過評審的勉勵和建議，同學們一步一腳印，虛心、踏實的修正作品，期待有一天能在全國專題製作競賽看到花蓮高工脫穎而出。