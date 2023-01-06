美國海軍第七艦隊在聲明中說，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）在當地時間5日例行性通過台灣海峽。
聲明中說，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。
聲明指出，這艘船艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。
聲明還說，鍾雲號通過台海，展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。（編輯：楊昭彥）1120106
美國海軍第七艦隊在聲明中說，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）在當地時間5日例行性通過台灣海峽。
聲明中說，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。
聲明指出，這艘船艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。
聲明還說，鍾雲號通過台海，展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。（編輯：楊昭彥）1120106
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