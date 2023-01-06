針對去年稅收超徵4500億，蔡政府「還稅於民」，每人發現金6,000元。對此，國民黨台北市議員柳采葳認為，蔡英文在這次事件處理上面，無論是政策還是政治都是零分，並認為從這事看出來，蔡英文已經開始提前跛腳了。

柳采葳昨(5)日在政論節目《少康戰情室》中直言，這次事件處理上面，蔡英文無論在政策或政治上都是零分。柳采葳認為，蔡英文打從一開始就沒有想要發錢，到了3日因抵不過民意以及內部聲音才發錢。至於政策上，柳采葳提及，蔡喊出的加強韌性經濟方案等，根本沒有具體告知其他兩千多億到底要怎麼使用，不僅外界看的一頭霧水，連民進黨自家人也紛紛跳出來說6,000元根本不會領。柳采葳認為，種種事情顯示發6,000元根本完全沒有正當性，「其實可以看出來，蔡英文已經開始提前跛腳了」。

資深媒體人蘭萱也在同個節目中針對此事評論，並認為對於蔡英文來講，這舉動目前看來就是在買民心。蘭萱質疑，當年三倍券、五倍券發了之後，台灣經濟起來了嗎？「是否要給點績效報告，當初發了之後因此產生什麼樣的效益？」蘭萱認為，錢不能夠隨便花，否則下一代恐不僅要面對戰爭，還得面對那麼多債務問題。蘭萱直言，花了錢要有意義，如果只是為買民心，「坦白講我不認為民心買的到」。