邱莉莉交保後首度現身！鞠躬致謝：禁得起調查與考驗。

台南正副議長捲入賄選案，議長邱莉莉、副議長林志展分別以以50萬元、20萬元交保，邱莉莉沉寂2天後，今天首度露面，也與林志展一起在鏡頭前鞠躬「謝謝大家關心」，強調會配合檢調也希望檢調調查清楚，還給她跟林志展一個公道與清白，「我們禁得起調查與考驗」。

台南檢調偵辦台南正副議長賄選疑雲，3日搜索傳訊議長邱莉莉、副議長林志展等11人，經過24小時調查偵訊，6名議員各以10萬到50萬元不等交保，民進黨前中執委郭再欽羈押禁見，無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強無保請回，台南地檢署已提抗告，林士傑今天上午也拘提到案。

邱莉莉、林志展兩人今天下午於交保後，首度聯袂現身台南市議會，召開黨團協商討論臨時會議程日期。邱莉莉對於整起事件引發社會高度關注，她與林深深一鞠躬說，「謝謝大家關心」。

她也說明，這2天都在家休息，畢竟經歷馬拉松式偵訊後，身體有點受不了，加上手機也被檢調取走，呈現沒有手機狀態，但並沒有與外界失聯。面對檢調大動作偵辦，她說，希望檢調能調查清楚，她也一定會配合檢調的調查，希望檢調透過調查除還給她跟林志展公道與清白，也是給長期跟民進黨打天下的所有人一個公道。

針對外傳郭、林、楊為賄選案「鐵三角」，邱莉莉僅表示，尊重檢察官的司法做為，一切靜待司法調查，她說，「既然是傳聞…」就未再多做回應。

她也強調，尊重民進黨中央黨部接下來將做的一切調查，希望黨中央能移駕來台南，聽聽黨團聲音，釐清真相。她說，自己跟林志展都是忠貞、愛黨的黨員，全力支持民進黨中央調查。