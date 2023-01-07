一名網友日前遇到詐騙集團假冒的正妹，對方用聊天機器人傳送制式內容，幾次下來讓該網友受不了，他直接嗆說「你X卡好，你X嗎吵幾天了」，沒想到正妹竟回應「午安你好，輸贏？」讓他傻眼，他也繼續說哪邊輸贏都行，對方則又回復到機器人聊天模式，有趣對話截圖在網路上曝光。

該名男網友在臉書「爆廢公社二館」分享一張對話截圖，他日前與一名女網友聊天，對話中該女網友提到她工作是陪酒小酒，只會喝酒沒有情色服務，還說她一直沒有跟原PO開口提此事，是擔心原PO不想和她當朋友，稱如果原PO真的很介意的話可以封鎖她，她後來陸續傳了許多訊息內容。

網友遇到詐騙集團假冒的正妹，對方用聊天機器人傳送制式內容，他直接嗆說「你X卡好，你X嗎吵幾天了」，沒想到正妹竟回應「午安你好，輸贏？」（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該男網友一看就知道對方是詐騙集團，而對方仍不死心地不斷傳訊息，他最後受不了直接傳訊息「你X卡好，你X嗎吵幾天了」，對方則回應「午安你好，輸贏？」他則說可以、哪邊都行，沒想到對方接下來的訊息又恢復成「詐騙模式」，他事後分享截圖發文笑說「我想這是我這輩子遇過最兇的詐騙集團」。

其他網友留言「為什麼約完輸贏又繼續講自己的事」、「求直播輸贏畫面」、「原來聊天機器人也會被激怒」、「輸贏？123剪刀石頭布」、「偶爾有真人回覆喔」、「只有那句輸贏是本人回」、「等等就說他是公關，問你要不要見面，然後就見面要先給會計保證金，接著就會被掏空了」、「我覺得詐騙集團都有人格分裂」。