女星隋棠以模特兒身分出道後，跨界參演多部戲劇作品，2010年岀演電視劇《犀利人妻》謝安真一角爆紅，2015年和金融業老公Tony結婚，生下三個寶貝，家庭生活相當幸福，近日隋棠在節目分享，曾有一名熟識的朋友向她借走全部家當60萬元，想不到對方後來竟直接人間蒸發。

隋棠日前在《今晚開讚吧》透露，她才20多歲時，某年大年初一跟媽媽出門逛街，接到常去的SPA店老闆娘電話，對方表示店裡營運出現問題，需要資金周轉，老公狀況也不穩定，最後跟隋棠開口要了60萬元，隋棠聞言立刻答應對方，因為對方經常會關心她，不時還會噓寒問暖，讓她深信對方一定會還錢。

身旁的媽媽得知要借一大筆錢，雖然驚訝但未強硬阻止，僅在陪同她到銀行匯錢時，不斷提醒可能拿不回借款：「妳自己要心裡很清楚，這筆錢借出去有可能不會回來，妳可能就要把它當作是丟到水裡喔」，沒想到媽媽的話一語成讖，才過半年，SPA店老闆娘全家人間蒸發，全部存款化為烏有，自此經驗她上了寶貴的一課，如今很要好的朋友借錢還是會不忍心拒絕，只不過金額會有所保留。