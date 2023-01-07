目前已經連3場比賽掛上「DNP(登錄沒打)」的台啤英熊前鋒周伯勳，7日英熊與台中太陽比賽能否上場依舊未定，也讓外界懷疑是否因為他到「合約年」的因素，對此英熊總教練楊志豪表示，「一切都是戰術上的考量，我們不可能沒道理就不讓伯勳打。」

「由於之前發現，每當周伯勳在場上，就很容易被對方放投，造成我們洋將進攻上的困擾，」楊志豪表示，「特別是現在T1聯盟可以用3名洋將，我們不像其他球隊擁有兩大一小的洋將，而是三大洋將，所以也讓周伯勳上場機會越來越小。」

楊志豪表示，他很清楚外界謠傳周伯勳到了合約年，今年合約到期後隨時可能走人或跳槽，所以英熊才刻意不讓他多打，加上先前也謠傳英熊想找PLG新竹街口攻城獅討論周伯勳的交易，「這一切都是謠言，當總教練的我，不用誰必定有合理原因。」

因為台啤英熊全隊唯一合約在本季打完後結束的球員就是周伯勳，其他球員都至少還有兩年合約，假如英熊沒辦法提出讓周伯勳滿意的續約條件，他確實很有可能跳槽其他職業球隊，所以戰術考量到底是不是周伯勳接連DNP的真正原因？答案恐怕見仁見智了。