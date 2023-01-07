今年70歲的阿美姐與弟弟、姪子及兒子同住，4人均有輕重不同的身心障礙，原本就靠阿美姐到處打零工維生，未料去年摔倒導致手部受傷後，家中二樓又遇到火災，原本生活就困窘的他們更上雪上加霜，所幸基督教救助協會及時透過急難救助其度難關外，也請單車環台勇士為其家中粉刷，更媒合衡山行善團要為他們興建二樓，今天她特地北上至台北感謝他們。

為呼籲社會大眾捐款救助急難家庭，基督教救助協會與空中英語教室持續舉辦「第21屆1919愛走動─單車環台募款暨幸福巴士」，62位1919單車環台車隊與500人次志工所組成的幸福巴士，歷經15天119個鄉鎮1300公里的愛心長征，沿途分別造訪29個1919服務中心，本次車隊共募得1560萬元，是環台舉行18年來募款最多的一年。

1919環台車隊在去年12月30日抵達長樂村，勇士們除了幫阿美姊滿佈壁癌的家粉刷，也為其組裝床組與衣櫥。同時，又為阿美姊申請1919急難救助金，並聯絡衡山行善團接手二樓的重建。

今年70歲的阿美姐與弟弟、姪子及兒子同住，4人均有輕重不同的身心障礙，原本就靠阿美姐到處打零工維生，未料去年摔倒導致手部受傷後，家中二樓又遇到火災，原本生活就困窘的他們更上雪上加霜。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

原本就是搭建鐵皮的家，受到火災後更是殘破不堪，往往是外面下大雨、裡面下小雨，睡到一半時甚至會有動物進來，牆壁早布滿壁癌、床架也是撿拾別人不要的床回收再利用，阿美姐說，所幸環台勇士及時協助，讓環境得已改善。

雖然受疫情與通膨影響，大環境不景氣，但今年共有62位勇士加入環台的行列，是歷年來人數最多的一年，去年因疫情停辦一年，今年第6度啟行的1919幸福巴士，造訪了29個1919服務中心，服務了736位弱勢長者。投入的 志工高達500人次，包括98位曼都髮型設計師、32位牙醫與護理人員接力服務。持續前進偏郷部落，為弱勢長者們提供心靈撫慰、口腔保健、髮型設計、服裝造型設計等服務，並贈送全套保暖衣物、伴手禮。讓長者們從頭到腳，由裡到外，煥然一新。其中為600位長者提供了洗牙服務，更是創下新的里程碑。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，2003年10月起開始發放救助金。到今年12月底止，總共已透過321個鄉鎮1496個1919服務中心數萬名志工，救助超過1萬5300戶急難家庭，希望每一位關心急難家庭的朋友，都能持續捐款支持，陪伴急難家庭走過人生最艱苦的一段路。讓他們感受到社會大眾的愛與溫暖，重新站起，迎接希望的人生，捐款可洽基督教救助協會官網。