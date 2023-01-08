基隆市外木山海岸海興游泳池旁消波塊區域，今早9時許有民眾發現一具屍體。（陳慧雯翻攝）

基隆外木山消波塊下驚見女屍 身分不明

基隆市外木山海岸海興游泳池旁消波塊區域，今早9時許有民眾發現一具屍體，消防和海巡人員獲報趕抵，1小時後才協力將卡在消波塊下方的屍體打撈上岸。

據了解，死者為中年女性，但因身上沒有證件，確切身分及死因仍待檢警進一步釐清。