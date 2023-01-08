基隆外木山驚見女屍卡消波塊 警消打撈查身分 13:032023/01/08 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市外木山海岸海興游泳池旁消波塊區域，今早9時許有民眾發現一具屍體。（李奇叡翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市外木山海岸海興游泳池旁消波塊區域，今早9時許有民眾發現一具屍體。（陳慧雯翻攝） 基隆外木山消波塊下驚見女屍 身分不明 訂閱影音： 中時新聞網 基隆市外木山海岸海興游泳池旁消波塊區域，今早9時許有民眾發現一具屍體，消防和海巡人員獲報趕抵，1小時後才協力將卡在消波塊下方的屍體打撈上岸。 據了解，死者為中年女性，但因身上沒有證件，確切身分及死因仍待檢警進一步釐清。 六塊厝大排驚見魚屍 屏東環保局初步排除工業汙染 三重某國小校外花圃竄火 火勢熄滅驚見男焦屍 古代死後需停屍3天 不能馬上下葬 神醫扁鵲揭原因 #消波塊 #屍體 #身分不明 #基隆 #外木山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄愛河驚見男子陳屍河面 警封鎖現場鑑識 10:212022/12/13 社會 哥倫比亞客機降落波哥大 機輪艙發現兩偷渡客屍體 05:242023/01/08 國際 金門女海邊散步驚見未爆彈 軍方緊急移除解危機 16:132022/12/21 政治 豆漿店驚見巨鼠嗑油條！他看1細節怕爆 千人喊吐 11:362022/12/13 生活 深夜突聞微弱「哼哼聲」 他驚見哥床上大片血跡、水漬愣住 22:052022/12/28 社會 乳膠枕丟洗衣機 打開驚見「海綿蛋糕」人夫哭：差點變放煙火 13:262022/12/31 生活 無名裸男30年前遭棄屍甘蔗園 斷頭、剁手腳掌還慘被「宮刑」 07:452022/12/22 社會 新竹深夜傳淒厲哀嚎 鄰居目睹「無頭狗屍剝皮放血」 驚悚一幕 17:312022/12/27 社會 北京疫情爆發病死激增 殯儀館屍體暫置停車場被迫送外省火化 20:522022/12/23 兩岸 學霸女星才認有男友 曬生日禮物照驚見火辣透視睡衣 13:532022/12/13 娛樂 女網購領包裹 驚見長出「比手掌大」菌菇 她傻眼：太神奇 00:012022/12/29 社會 撞見自己淪繼父電腦裸照主角 美女設計師崩潰殺人、棄屍垃圾堆 12:552022/12/14 國際 女星慘遭親生兒子打死丟河棄屍 被逮後認了因財產糾紛 22:582022/12/12 娛樂 父母「棺材旅行」 載女兒屍體開1000公里 遭逮詭辯 10:362022/12/20 搜奇 梁洛施素顏參加佛法講座 大合照驚見出家多年的三級片男星 21:182023/01/06 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。