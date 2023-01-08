2022九合一選舉，民進黨大敗收場，今（8）日的立委補選，吳怡農再敗給王鴻薇。回顧新潮流系前立委段宜康於去年12月受訪，分析民進黨敗選原因，當時他認為，2020年的大勝讓民進黨驕傲起來，過去引以為傲的敏銳，這幾年已經沒有了！「我們其實跟人民的感受已經差很遠！」

段宜康於12月《Yahoo TV 齊有此裡》接受媒體人王時齊訪問時指出，九合一選舉他有去兩個縣市的現場去看支持者反應，熱度很強，操盤手都跟他說，「我們穩贏的！」因為凝聚力超過2020年的演講場，沒想到投票結果跟預期剛好相反。

問題出在哪裡？為何輸這麼慘？段宜康認為，「我們其實跟人民的感受已經差很遠！」例如在選舉後段還在講防疫有成。

段宜康直言，民進黨過去引以為傲的「選舉技術」，包括「知道人民在想什麼、知道人民想要看到什麼、知道人民想要得到什麼」，就用這些來做為選舉訴求，在選民面前讓大家看到「我是你期待的！」

段宜康分析，這一點的敏銳，其實這幾年已經沒有了！2020年是天下掉下來的禮物，2020年的大勝讓民進黨驕傲起來！