國際連鎖手搖飲品牌「KUNG FU TEA 功夫茶」宣布，推出過年刮刮卡好禮放送活動，凡於1月10日至2月5日期間，消費滿120元，即可獲得刮刮卡乙張，最大優惠為365天免費喝。

KUNG FU TEA功夫茶門市也同步祭出三大優惠，包括免費贈送限量兔年年曆，凡購買與知名插畫家嗨小強共同推出聯名LINE貼圖，即可獲得限量飲料抵用券。另外還有超應景金鑽鳳梨冰茶，兩杯只要88元。最後，1月30日開工日，功夫茶會員可搶限量3,000份的功夫茶王買一送一優惠券。

功夫茶總部表示，今年的刮刮卡與去年玩法不同，將分成「開運專區」與「功夫加碼」兩個刮卡區，只要在「開運專區」刮出不同數量的功夫茶吉祥物阿寶頭像，便有機會獲得最大獎「365天免費喝」、二獎「30 天免費喝」、三獎「Nintendo Switch Lite」、四獎「Apple Airpods 3」、五獎「小米手環 6」等好禮，而「功夫加碼」也有多項好禮，包括多款飲品兌換券、折價券及周邊商品等，兌換期限至2月底，提醒民眾要搶要快。

今年功夫茶除了要免費贈送應景的兔年年曆，也與知名畫家嗨小強共同推出聯名LINE貼圖，一組貼圖30元，該款貼圖不僅是功夫茶首款推出的LINE貼圖，貼圖裡更包含功夫茶吉祥物阿寶與嗨小強三隻可愛的毛孩「小強」、「柴柴」、「圓圓」等3隻毛孩的有趣互動，保證可愛又實用，且若是前30組購買的功夫茶會員，更可直接獲得30元抵用券，相當於免費獲得貼圖，很划算。

功夫茶去年推出清爽系飲品「金鑽鳳梨冰茶」，除了喝得到紅茶香，還能咀嚼得到金鑽鳳梨的果肉。活動期間兩杯只要88元，喝完運氣一定旺！另外，很多民眾來功夫茶都喜歡來杯無糖純茶，功夫茶也宣布，將於1月30日開工日當天，免費限量贈送會員招牌飲品「功夫茶王」的買一送一兌換券，讓辛苦開工的會員們收收心，品嘗細火慢焙，滑順不張揚的阿里山高山茶葉甘醇滋味。