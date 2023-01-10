一名男網友表示，在50嵐買35元紅茶，加料都會變成55元，但菜單上明明標註加料一次10元，納悶「10元到底被什麼黑洞吸走了？」為破解50嵐菜單，他三番兩次到50嵐消費，最後點了一杯45元珍珠紅茶加冰淇淋，結果為55元，終於符合加料10元的規則，他興奮地PO上網卻被網友吐槽，還釣出50嵐店員說，「超過45元的飲品加料不用錢，你還是沒破解菜單」。

原PO昨（9）日於論壇《Dcard》指出，50嵐紅茶中杯35元，加料一次10元，但菜單中的紅茶瑪奇朵、紅茶布丁等都是55元，比加料貴10元，他納悶地說，「10元到底被什麼黑洞吸走了？」

原PO表示，為了破解菜單上的Bug，他到50嵐跟店員點紅茶35元，另外加奶蓋，沒想到店員都會替他點紅茶瑪奇朵或紅茶瑪奇朵加奶蓋，價格是55元。他不死心，認為只要點菜單上沒有的品項，一杯茶飲再額外加料，應該就會是45元了，他再次到50嵐跟店員點一杯綠茶加奶蓋，結果價格仍是55元。

原PO苦惱了近半個月，不斷地研究50嵐的菜單，他發現珍珠紅茶的售價是45元（35元紅茶加10元珍珠），是眾多品項中符合加料10元的飲品。他再度到50嵐，跟店員點一杯珍珠紅茶，額外再加冰淇淋，價格為55元，他興奮地說「我終於破解50嵐的菜單了，雀躍到只差沒抱著店員亂叫，因為菜單上的冰淇淋紅茶是55元，那何不變成珍珠紅茶加冰淇淋呢？」

貼文曝光，釣出一名自稱是50嵐店員的網友說，「我是北區50嵐員工，45元以上的飲料加料都不用錢喔，點純茶類加料才需要加錢，若你點冰淇淋紅茶加料也不用加錢」。其他網友也說，「你知道嗎？冰淇淋紅茶加料本來就不用錢，所以你如果買冰淇淋紅茶加珍珠還是55元」、「你還是沒破解啊！45元以上飲品加料不加價」、「我覺得如果你很在意那10元，可以不要買手搖飲，一直想跟店員鑽漏洞真的很尷尬」、「我建議你改喝1500c.c.的礦泉水，才16元健康又好喝，也不用擔心被飲料店坑」。