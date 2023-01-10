桃園市龍潭區三坑抽水站7日爆管釀南桃園逾33萬戶大停水，至今仍有管線末端用戶無水可用，台灣自來水公司第二區管理處又公告，因辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」，預計於13日8時起至17時施工停水，停水戶數約7萬4487戶，呼籲民眾預先儲水備用。桃園市經濟發展局表示，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

停水區域：

龍潭區、大溪區全區及復興區三民里。

平鎮區／金陵路五~七段、東龍街、洪圳路、金雞湖

路、金龍路、東豐路、福龍路一~二段、太平東(西)

路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前

路、平東路 239、573、659、679 巷、新安里、東勢

里、龍南路 654、666 巷、平等路(平東路至東光路)、

建安里、福林里。

八德區／福興里、興仁里、瑞豐里、瑞德里、瑞興里、

福元里、瑞發里、福德里、興中里。

停水時間：自112年1月13日8時起至112年1月13日17時止，共9小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。