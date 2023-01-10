南韓資深演員尹汝貞原是HOOK娛樂旗下藝人，但在爆發李昇基音源收入遭公司拿走的事件爆發前，她就已決定要離開公司，如今傳出她將與美國龍頭公司簽約，但此消息一公布卻因為韓媒一句話引發網友歪樓爆笑。

根據《DEADLINE》報導，「CAA（Creative Artists Agency）簽下了尹汝貞」，而該公司為美國最具影響力與主導力的經紀公司之一，他們旗下的導演、編劇、演員都是業界的數一數二的人，包括導演史蒂芬史匹柏、演員布萊德彼特、湯姆漢克斯、梅莉史翠普等，甚至是南韓演員李政宰都是該公司簽約的名人，然而，據傳她預計接續演出APPLE TV+的《柏青哥》第二季，而若該消息經證實，就代表她將會把重心放到演藝工作上。

不過，由於韓國媒體在報導藝人改簽到其它家經紀公司時，都會以「한솥밥（同鍋飯）」來形容藝人和該經紀公司成了一家人，因此韓媒《文化日報》就以此形容下標「離開HOOK的尹汝貞和布萊德彼特、湯姆漢克斯吃同鍋飯（후크 떠난 윤여정, 브래드 피트-톰 행크스와 한솥밥）」意外引發韓網討論。

該篇報導一出，許多韓國網友紛紛歪樓笑虧「布萊德彼特、湯姆漢克斯會吃鍋飯嗎」、「笑死了，有夠奇怪的重點」、「瞬間笑出來」、「可惡！我竟然笑出來了」、「不然要寫成了一起吃漢堡的關係嗎哈哈哈哈」。