受制疫情影響終端消費需求暨逢客戶年底盤點，持續調控庫存，永裕(1323)去年12月營收2.89億元，月減1.3％，年減18.41％；累計全年營收37.54億元，年減1.09％。

永裕表示，今年第一季傳統上遇到農曆年工作天數縮減，將是出貨淡季，後續除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，力保營運動能。

永裕去年受到疫情、日圓大幅貶值等因素，影響獲利表現。除第二季兩岸受到新冠疫情影響，上海廠遭封控約3個月，造成集團稼動率偏低，並延緩訂單交貨；另，日圓大幅貶值壓低外銷日本收入，影響毛利率下滑，而出口運費高漲，連動減低營業利益，業外部分則主要受到人民幣貶值使得人民幣存款產生匯損，侵蝕匯兌利益。

展望後市，永裕指出，大陸浙江新廠建造工程預計上半年投產，營業面、生產端同時也為此新廠陸續加溫，積極佈局。除持續耕耘顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材商機，搭配相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之應用已陸續出貨，強化利基能量。