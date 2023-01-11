嘉義市政府自今年1月起替公立幼兒園契約專任廚工加薪，月薪多5000元變2萬7775元。( 嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市公立幼兒園契約專任廚工長年平均月薪約2萬2250元，且不管做多久都領一樣的錢，為體恤廚工媽媽的辛勞，嘉義市政府自今年1月起替廚工加薪，不但月薪多5000元變2萬7775元，又分成10個級別，只要任職滿1年就可依考核結果逐年晉級調薪，最高10級月薪可達3萬1204元。

市府教育處長林立生說，公立幼兒園廚工長年薪資維持在2萬2250元未調整，但廚工與職員的辛勞不容忽視，今年特別透過調薪5000元，以及分級給薪制度，讓廚工有感加薪，以表達市府對廚工們的感謝。

林立生說，目前嘉義市適用勞基法且經勞動契約議定的進用人員有24位專任廚工與9位職員，共33位可受惠，概估這波調薪，市府1年需多編列120萬元預算，1月起全數適用薪資基準表第1級，薪資達2萬7775元，之後也能透過考核晉級晉薪，藉以感謝廚工的辛勞並鼓勵久任。

嘉義市長黃敏惠表示，幼兒園廚工為提供幼兒身體發展成長所需之營養，需要提供每日點心及午餐，除依季節變化調整食材外，也要注意食物是否易咀嚼、易消化且少刺激，可見幼兒飲食作業程序繁瑣並須兼顧供膳時程、食品安全等各方面，工作量繁重，相當辛苦，如今薪資調整，對嘉義市來說，友善教保職場整體上又向前邁進了一步。