近日突然傳出行政院長蘇貞昌打包、遞辭呈的消息，總統府、行政院對此皆表示，內閣調整消息待時間一到就會公布，各界對此均在觀望中。媒體人黃揚明則爆料，今年的農曆年國定假日是1月20日至29日，但行政院至今仍未招標春節福袋印製案。

黃揚明今（12）日在臉書透露，蘇貞昌究竟會不會總辭，內閣是否真的會改組，雖然目前還沒有定論，但其實可以從另類的角度進行觀察，也就是「春節福袋的印製標案決標時間」！他指出，今年的農曆年國定假日是1月20日至29日，春節明明將至，但行政院至今卻仍未招標相關印製案。

黃揚明列出近幾年相關印製案的決標時間，2020年時，農曆年國定假日是1月23日至29日，當時行政院早在2019年12月中就決標新春院長福袋印製案；2021年時，農曆年國定假日是2月10日至16日，印製案在1月4日決標；2022年時，農曆年國定假日是1月29日至2月6日，印製案在1月4日決標。

與行政院不同的是，總統府早在2022年12月29日就公布兔年的賀年卡、春聯、紅包袋及福袋樣式，總統府公共事務室主任兼發言人高遵表示，總統府特別製作相關物品，希望能夠傳達總統及副總統的新春祝福，讓各界在新的一年，都能迎來朝氣、希望及豐盛的成果。