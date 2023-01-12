Melody16日將迎來生日，《11點熱吵店》好搭檔沈玉琳聯合製作單位給她驚喜。（TVBS提供）

TVBS 《11點熱吵店》主持人Melody，將在16日迎來生日，好搭檔沈玉琳聯合製作單位送她驚喜，特別在錄影結束後端出蛋糕及「2023百變Melody月曆」，收到禮物的Melody，邊翻著月曆邊說：「這是我收過最有創意的生日禮物，一定會好好陪伴過2023年。」其中，翻玩日劇《First Love 初戀》的照片最吸引Melody的目光，仔細一看是男主角竟是沈玉琳，讓她哭笑不得。

「2023百變Melody月曆」是沈玉琳跟製作單位一起討論出的禮物，因為在沈玉琳心中，Melody是女神、媽媽、主持人，所以準備了12種不同造型的月曆，包含神力女超人、阿凡達、史瑞克等造型，代表Melody在沈玉琳心中的12個形象。Melody翻閱後也說自己最愛的是12月的「初戀」，跟沈玉琳躺在雪地上，感覺非常的浪漫。

沈玉琳也說最愛這張，開玩笑說Melody就是他的「初戀」，也不改幽默本性說：「這本要藏好，不要老公看到。」對月曆愛不釋手的Melody也揚言要把床頭的婚紗照換掉，直接掛上沈玉琳版的「初戀」照。

製作單位也訂製翻糖蛋糕獻上祝福，Melody一眼就看出上面的造型娃娃是去年參加金鐘獎的造型，她說：「製作單位真的很懂我，上面還有我愛的58％高粱，而且我的人偶還露乳溝。」這是兩人在《熱吵》一起過的第3個生日，Melody從41歲開始主持至今已44歲，兩人在現場講好，要一起主持到74歲，結果Melody想了一下，對沈玉琳說：「這樣你就85歲了，我可能要推你出來。但這樣很棒，因為我們的觀眾跟著我們一起長大。」