台語金曲歌后詹雅雯，罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，去年4月還做左腦動脈瘤手術，由於被醫師警告有猝逝風險，讓她抱著病體到日本旅行，希望能把握當下時光及時行樂，不過稍早突然在臉書PO出膝蓋瘀青照，語帶無奈表示：「對這個身體我已經無能為力，只有哭笑不得的挫折感」。

詹雅雯稍早在臉書PO出膝蓋瘀青照，免不了一陣感嘆：「懂得愛自己，想要好好疼惜自己的時候，身體卻已經不能接受這份『愛』了」，接著吐露目前身體狀況：「美食，想吃但不能吃！因為醫生列出很多食物跟藥物會相互抵觸影響，泡溫泉，想泡但不能泡了，因為藥物關係會導致滿身瘀青」，坦言身體病症及藥物副作用，都在阻礙自己享樂，不免替自己的身體感到委屈。

詹雅雯表示雖然眼見一片美景，心卻感覺空盪盪，語帶無奈表示：「對這個身體我已經無能為力，只有哭笑不得的挫折感！生命還有多長？繼續灰心下去」，不過話鋒一轉，還是為自己打氣：「不！絕不浪費生命，堆個雪人，趕走負能量吧」。

對此，網友紛紛留言為她打氣：「加油，還有好多好多愛妳的人都在為妳祈福」、「老天總會出些難題讓我們省思克服」、「老師不能輕意放棄，更要好好的愛惜自己身體」、「生老病死誰都無法避免，放開心胸開闊視野，保持最愉快心情讓自己快樂喔」。