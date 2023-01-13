藝人小甜甜因為理念不合，退出宋逸民所屬「藝起發光」教會，隨後便接連傳出家暴、婚變等傳聞，引發軒然大波，沒想到又爆出被她視為閨密的教友盧小姐，竟在背後暗自捅刀，因此傳出有所謂的「假閨密交友圈」，對此，力挺她的另一位宋姓閨密，稍早於臉書發文做出回應。

小甜甜被周刊爆料坐月子時就想離婚，還氣丈夫領走10萬生育津貼，沒想到向友人抱怨的對話卻遭公開，對此，小甜甜的宋姓閨密發聲抱不平，強調小甜甜只是說氣話，未料卻被塑料閨密截圖告發惹出事端，小甜甜還因為自己誤交損友向她哭訴，讓她氣憤嗆聲：「姐妹跟自己聊的那種氣話，最後那個姐妹竟然被邪教洗腦拿那些對話截部分爆料」，忍不住質問：「這位化妝師友人，是到底多期待人家離婚，現在又逆風站在男方這邊到底是為了什麼？」

由於小甜甜與兩人皆是舊識，對於被報導形容是「假閨密」，宋姓閨密凌晨發文寫下：「君子坦蕩蕩，小人長戚戚，願你我都善良，願你我都成長」，雖然沒有明說所指何事，但明眼人都看的出來似乎在回應「假閨密」事件。

近期小甜甜遭老公宋先生接連爆料，除了私下與公公互動冰冷，就連好友出面力挺，都被小甜甜查出工作地點向高層老闆施壓，根據《三立新聞網》報導，小甜甜對於老公行徑僅表示：「沒關係，反正一切都進法律程序了，隨他」，似乎要將一切交由司法。

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