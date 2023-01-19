過年要到了，許多長輩會包紅包給家裡的小朋友，一名女網友抱怨，比照小時候的標準包給親戚小孩100元、200元紅包，沒想到被親戚嫌棄，比較誰包比較多，貼文一出引發熱議，有人認為真的包太少，也有人表示再抱怨就都不要包。

原PO昨天（18日）在臉書「匿名2公社」發文，透露小時候過年紅包頂多拿到100或200元，但現在換她比照辦理，包給親戚小孩100元、200元，卻被她們的媽媽抱怨包太少，還會去互相比較誰包得多、誰包得少。

該文引起網友們熱烈討論，有不少人表示，「你貴庚啊？我再少都沒拿過100元、200元」、「從來沒收過那麼少的紅包，從小紅包就是600起」、「那是你小時候，我記得以前拿紅包就沒低於一千過」、「40年前的200跟現在的200，幣值差很多」、「包200元你把人家當乞丐嗎」、「現在的錢不比以前的錢厚」。

但也有人認為，紅包是沾喜氣「紅包從來都是心意而已，靠北的直接跟他說那還回來我捐出去更好」、「都不要包，就是有這種人」、「包了還要被嫌，直接省下來不要包就好」，也有人建議可以先跟親戚、兄弟姊妹講好紅包價位，或是趁春節出去旅遊，不要到親戚家走動，包紅包的問題就迎刃而解。