下周六就是除夕，為讓大家歡喜過好年，新北市配合行政院低收入戶及中低收入戶加發生活補助費計畫，今年1月到12月，每人每月分別加發750元與500元，民眾不須申請，凡符合資格者，社會局將於16日主動匯入民眾郵局帳戶，預計受益低收入戶有3萬1131人、中低收入戶2萬3298人，共5萬4429人受惠。

社會局長張錦麗表示，疫情3年，對百工百業和民生經濟造成重大影響，尤其是對弱勢民眾的衝擊，行政院自去年3月便針對低收入戶及中低收入戶，每人每月分別加發750元與500元，以減輕生活負擔。今年為延續對弱勢民眾的照顧，從1月到12月，持續進行生活補助加發，由市府主動造冊並匯入民眾帳戶，凡符合資格的民眾不需要任何申請，便可以在16日收到款項，款項並會註記「行政院發」字樣，民眾屆時可以查看郵局帳戶的金額。

張錦麗說，年節將至，家家戶戶忙著採辦年貨，這筆金額能夠幫助弱勢民眾多買一份年菜，增添團圓氣氛。為了讓弱勢民眾盡早領到加發款項，新北市也加速行政作業，並協調郵局在年前趕工，用最快的速度撥款，讓民眾平安過個好年。