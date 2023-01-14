文化部文化資產局14日舉行「承藝─年度文資傳承教育成果展」，匯集課程學員計68件作品，在文化資產園區1916工坊展出，展期自今年1月14日起至3月19日止。（張妍溱攝）

山陽國小校長王派仁（右），喜愛布袋戲，在校園建構布袋戲大家庭，帶著全校老師學習布袋戲。（張妍溱攝）

過年期間逛藝文展覽，是走春另一種選擇，文化部文化資產局14日舉行「承藝─年度文資傳承教育成果展」展覽的主軸以「織」、「巧」、「色」3大主題為發想策展，邀竹藤編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥、台中聲五洲掌中劇團王英峻團長的作品參展，匯集課程學員計68件作品，在文化資產園區1916工坊展出，展期自今年1月14日起至3月19日止。

文資局副局長吳華宗表示，文化部文化資產園區內設立「1916工坊」，為展現無形文化資產深厚的文化底蘊及新一輩創作者之無限創意，每年邀請傳統工藝保存者、藝師、工藝家開辦各類文化資產傳承教育課程。

吳華宗說，文資傳承教育以工坊的進駐業者、學校教師、藝師推薦學員，為傳習學員課程，利用生活化器物進行創作，藉由理論與實作的講授，期許精湛的傳統工藝及傳統表演藝術繼續世代傳承。

展覽主軸以「織」、「巧」、「色」」3大主題為發想策展，並邀竹藤編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥、台中聲五洲掌中劇團王英峻團長的作品參展，匯集111年度傳習課程學員的作品共計68件以呈現傳習豐盛的成果。

盼望透過展覽及講座活動，讓民眾瞭解傳統工藝雅緻之美，引領民眾體認無形文化資產技藝的文化藝術價值，進一步關心傳統工藝的保存與傳承。

展覽期間適逢春節連假，也同步策畫春節市集及一系列工藝體驗課程及講座活動，歡迎民眾共襄盛舉。更多活動資訊請持續關注文化部文化資產局官網及臉書粉絲專頁。