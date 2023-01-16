女星劉品言與謝瓊煖過去合作知名台劇《華燈初上》成了好姐妹，近期劉品言騙謝瓊煖要到台東旅遊，沒想到目的地竟是日本，讓她相當驚喜，日前在劉品言頻道中釋出最新兩人與朋友到日本遊玩的影片，片中一行人玩「真心話大冒險」時，話題相當尺度大開。

劉品言一行人到日本進行兩天一夜的療癒行程，由於謝瓊煖臨時才得知要到日本，因此行李沒多帶保暖衣物準備，但劉品言相當貼心地替她將衣物帶齊，並幫她穿戴好，接著，當一行人在吃晚餐時，他們讓謝瓊煖品嘗看看「白子」，等謝瓊煖吃下去後才揭曉「白子」是魚類精囊，沒想到謝瓊煖聽聞後竟卯起來大舔特舔，嚇得劉品言直呼要打馬賽克，一旁的經紀人也直冒冷汗。

隨後，劉品言與謝瓊煖玩起了「真心話大冒險」，過程中的問題相當犀利，包括「不再合作的藝人」、「遇到不敬業得演員是否會出手教訓」等，其中謝瓊煖還爆料，她有次在演老公過世，她在一旁哭嚎的橋段時，飾演老公的演員竟然放了一個屁，讓她有些傻眼但還是繼續演下去。

最後，兩人被問及「有跟性伴侶偽裝性高潮過嗎？」謝瓊煖先是大方表示「會吧，因為有時候自己來還比較爽」，這回答讓一旁劉品言不斷偷笑，而輪到她回答時她也害羞承認「有啦！」兩人逗趣的互動惹笑一票網友，更紛紛敲碗下一集。