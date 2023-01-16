教育部表示，112學年「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章已公告，全國共86所高級中等學校、339個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供8030個招生名額，3月13日至17日受理報名（報名新北市特色招生學校者另依其規定時程辦理），4月22、23日其中一天辦理術科測驗。

為推動技職教育向下扎根，教育部鼓勵國中畢業生適性入學，112學年持續辦理「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」，更多各校簡章及術科測驗內容範例，可至112學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學委員會下載參閱。國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。

教育部說明，112學年特色招生專業群科甄選入學招生管道以就學區域區分，計有基北區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區、花蓮區及台東區等11個就學區，其中以桃連區招生名額最多，共有15校73個科（班）2370名；基北區次之，共有24校93個科（班）1619名。

招生職群包括機械群、動力機械群、電機與電子群、化工群、土木與建築群、設計群、商業與管理群、外語群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、藝術群及水產群等14群。其中餐旅群招生名額最多，共有39校49科（班）1646名；設計群次之，共有26校37科（班）974名。

教育部說，本次招生管道有15所學校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘71校則以術科測驗成績為錄取依據。術科測驗命題連結十二年國教課程綱要相關領域的學習內容及核心素養，考試內容包含：樂高機器人組裝、手繪設計遊戲角色、基礎農業識別、創意繪畫、簡易美髮實作、簡易電腦拆裝、軟體操作、程式設計及情境表演等。