《戲說台灣》女星彭曉彤2002年因演出《麻辣鮮師》「葉小彤」一角而爆紅，之後便成為《戲說台灣》的固定班底，但沒想到她卻在2017年罹患子宮頸癌，但熬過10次化療與28次放療後，沒想到母親也罹癌她也再被檢查出惡性腹水，所幸她在休養後沒大礙，但回憶當初治療時，曾與老公交代後事，更表示若沒做到這件事「做鬼也不放過他」。

根據《三立新聞》報導，彭曉彤2017年罹患子宮頸癌，2021年復發，讓她忍痛切除子宮，回憶，治療時曾與老公交代遺言，如果她未來真的離開了，希望老公可以找個後母，但一定要對小孩好「不然我做鬼也不會放過你」如今她想起她也覺得相當有趣。

然而，她坦言，目前已經陸續治療五年，病況已經穩定下來了，連醫生也說「我是正常人」了，而她也將癌症當作慢性病，固定時間做檢查，雖然日前有發現惡性腹水且癌症指數超標，所幸經過休養指數降下來了。

不過，沒想到在她病情趨於穩定後，媽媽卻在一次跌倒送醫後，被發現腦部左前葉被7公分的非典型腫瘤壓迫，卵巢照出9公分的惡性腫瘤，在檢查後醫生就決定需開刀，但當時正逢疫情高峰，醫院只能有一名家屬陪同，在無人可以討論的情況下，她只能硬著頭皮簽同意書，如今的她專心照顧著母親與孩子，但希望未來有機會可以回來演戲。