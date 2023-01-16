蔡姓男子去年11月因找前妻未果，持西瓜刀追砍檳榔攤陳姓老闆夫妻，老闆因此身受重傷，事後檢調追查，發現蔡男3個月內，一再只因細故對他人不滿，就持棍棒砸車、持刀具恐嚇他人，甚至對承辦員警口出穢言加以侮辱，但事後又多半否認犯行，甚至以服藥等理由卸責，嘉義地檢署今提起公訴，並以蔡男惡性重大，請法院從重量刑，認為蔡男仍有羈押原因及必要，建請送審後裁定羈押，全案明天將移審嘉義地方法院。

42歲蔡男子去年11月25日，前往嘉義縣太保市前妻工作的檳榔攤找人，進而和陳姓老闆發生口角，蔡男憤而拿出機車置物箱內的西瓜刀追砍陳男，陳男夫妻躲進檳榔攤、關門阻擋，仍遭蔡男強硬闖入，朝陳男頭部及上半身一陣猛砍，過程中陳妻從後方抱住蔡男制止，陳男也持棍棒反擊，依舊遭蔡男追砍、反殺，陳男最後逃到廁所躲避，陳妻則逃到店外求救，蔡男見未殺人未遂，騎機車逃逸並自行救醫，在醫院被警方循線逮捕。

蔡男落網卻聲稱是陳男先嗆聲、用三字經罵他，他因服鎮靜劑又見陳男手拿球棒，才會到機車車箱找東西防身，因機車是媽媽的，媽媽在賣菜刀，他把西瓜刀認成除草耙子的柄，還指控陳姓夫妻先對他動手，他才反擊，是直到逃走時覺得手會痛，才發現手上有刀「嚇一跳」，已對陳姓夫妻提告傷害。

檢警進一步調查，發現蔡男去年8月14日因停車問題對鄰居不滿，酒後持鋁棒砸毀鄰居車輛並出言恐嚇。同年8月26日駕車到太保市某加油站，持開山刀恫嚇加油站未成年工讀生，警方到場，他甚至以三字經辱罵處理員警，已涉妨害公務。

去年11月5日，蔡男駕車與開小貨車的洪姓男子發生行車糾紛，蔡男先強行將車輛剎停在小貨車前，下車沒講幾句就把對方打傷，又拿球棒砸毀貨車車窗、擋風玻璃，見洪男離去，蔡男竟一路尾隨，甚至拿球棒追趕，廻轉追趕洪男時被其他車輛撞上，蔡男竟直接把車棄置現場肇事逃逸。

承辦檢察官認為，蔡男在3個月內犯下多件暴力行為，且犯罪手法愈趨殘忍，由恐嚇、砸車、逼車、毆打人，到拿刀追砍殺人，加上還有其他告訴人指控蔡男涉嫌恐嚇、傷害仍在調查中，顯見蔡男漠視他人生命，加上蔡男多否認犯行，以服藥等語推託卸責，惡性重大，至於蔡男所犯2次恐嚇罪、1次妨害公務罪、1次公共危險罪、1次殺人未遂罪，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。

檢方指蔡男沒有悔意，有反覆施暴之虞、有危害他人的高度風險，建請法院在案件送審後裁定羈押並從重量刑。