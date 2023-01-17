一名女網友稱家中的「新大嫂」是小三上位，該大嫂平時在婆家倚仗自己的大哥妻子，常指使二嫂和該女網友做家事，還直接嗆未出嫁的小姑根本是想分家產，讓家中每天烏煙瘴氣、氣氛很僵，該女網友於是決定今年除夕帶婆家到外面餐廳吃飯，但不會邀大哥大嫂，還會邀個性溫和前大嫂參與。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文，她婆家的大嫂是小三扶正，前大嫂與她和二嫂感情很好，當初離婚時她們還會輪流陪伴對方，而「新大嫂」常在家指使其他人做事，還會嗆小姑不結婚就是想分家產，還說她的丈夫是老大，家產應該多分一份，某次二嫂直接回嗆對方，大哥的孩子被前妻扶養，家產也是分給大孫。

某此大嫂要原PO做家事遭拒，大嫂嗆原PO不聽話，原PO回罵「等你上了神桌左邊的位置，我就承認你最大」，原PO說自從新大嫂入家門後，家中就變得爭吵不斷，她因此決定今年過年找前大嫂一起到外面餐廳吃團圓飯，沒有邀大哥、大嫂，「連訂哪家餐廳也沒告訴他們」。

其他網友留言「小三扶正不意外，人品沒問題的人不會去當小三」、「這年代還有人羨慕大嫂這個稱謂」、「做得太棒了，這種人就是要人治，要不然他不知道他有多討人厭」、「以後什麼活動都不用找小三大嫂那對，沒必要讓自己不自在」、「水哦！但是這世上居然有覺得大嫂最大這種智障思想」。