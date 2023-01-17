近期某款中國大陸進口的螺螄粉食品，因包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」的標語引發爭議，經濟部貿易局16日表示，未開放陸製的「螺螄粉」食品進口，會要求實體通路或是電商都下架。對此，中天《盧秀燕辣晚報》17日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「大陸製螺螄粉被控印『統戰標語』」的看法，年輕人一面倒，認為「螺螄粉是無辜的」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》17日由「辮子妹」進行街訪，對於大陸製螺螄粉被控印「統戰標語」，經濟部公告全面下架，許多年輕人紛紛表示「很難過啊，因為我一個禮拜會吃兩到三次螺螄粉」、「那很好吃欸，沒有必要欸」、「去問年輕人，吃個食物會不會被統戰，不會嘛」、「我覺得好無聊喔，它只是一個標語，螺螄粉是無辜的」、「怎麼會那麼莫名其妙，蠻瞎的」、「不要太意識化啦」、「下架太超過了」、「螺螄粉是無辜的」。

不過也有少數民眾認為，支持蔡政府禁掉陸製螺螄粉，表示「如果這種會引起民眾誤會的話，蠻合理的」、「要是我我就不吃，就因為這句話」。