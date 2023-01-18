基隆市護國城隍廟將於大年初四下午舉行迎財神儀式，也將發放5000份發財金給民眾。（張志康攝）

依循傳統，護國城隍廟的祭品採用豆干、豬肉、鴨蛋的小三牲。（張志康攝）

農曆春節即將到來，基隆市護國城隍廟18日表示，將於農曆大年初四（25日）下午2時，依循傳統舉辦接財神儀式。當天也將發放限量5000份5元（有緣）平安發財金給市民與周邊店家，讓民眾增添財運發大財。

護國城隍廟表示，去年因為疫情的緣故停辦一年，今年疫情趨緩，護國城隍廟將依循傳統，準時於農曆大年初四下午2時，迎接財神爺下凡，並且也準備了5000份經財神爺加持的5元「有緣」平安發財金，送給市民與周邊店家增添財運發大財。

城隍廟總幹事郭牲良表示，若民眾以前曾經拿過發財金，大年初四下午可以拿舊的發財金來換成新的，如此一來便能錢滾錢。

明年是兔年，依傳統習俗，生肖屬兔的民眾是太歲正沖，屬雞、鼠、馬的民眾則是太歲偏沖，城隍廟也在新春期間採取傳統道教科儀，幫信徒「祭改」、「補運」、「補財庫」、「點燈」，把一年不順厄運解除，添補未來一年運勢，再把財庫補足添財運，讓民眾在新年開春就帶來好運平安發大財。

城隍廟也保留了傳統，使用豆干、豬肉、鴨蛋的小三牲。郭牲良解釋，小三牲中的鴨蛋，是因為「壓」與「鴨」同音，取壓煞之意。另外，隨著城隍賜福補運後，會讓信眾將龍眼乾與麵線帶回吃平安。

郭牲良說，在民俗裡龍眼又稱「福圓」，必須是帶殼的12顆龍眼乾才行，1年12個月，今天潤二月所以準備13顆。法事結束後，民眾將龍眼乾剝殼吃掉，象徵剝掉整年壞運、迎接好運到來。麵線或米糕則是象徵祝福長壽平安意涵。把一年不順厄運解除，添補未來1年運勢，再把財庫補足添財運，讓民眾在新年開春就帶來好運平安發大財。