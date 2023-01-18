過年快到了，位於金門金城鎮的模範街最近掛滿成排的紅燈籠，配上幾盞兔年燈飾，大紅燈籠高高掛，年味爆表，吸引往來遊客打卡拍照，金城鎮長李誠智歡迎鄉親朋友們，春節期間全家出遊到模範街合影留念，感受熱鬧喜氣的後浦老街。

金城鎮長李誠智(右)特別邀太座吳品珊(左)以復古造型入鏡，邀鄉親來後浦小鎮感受熱鬧喜氣。(圖／金城鎮公所提供)

金城鎮長李誠智表示，去年的雙龍巨型花燈，深獲各界好評，今年模範街過年街景的佈置，經過與林務所研商後，結合模範街特色與傳統，以紅燈籠為老街添妝，增添年味也傳播喜氣。

李誠智也特別邀太座吳品珊以旗袍及長袍馬褂等復古造型入鏡，親自上陣推介，拍攝照片時，吸引不少遊客目光，並讚嘆穿上古裝在模範街拍美照，搭配大紅燈籠真的好有Fu！

金城鎮公所觀光課指出，模範街於西元1924年由金門縣商會集資興建，計分橫街和直街兩部分，都用紅磚拱廊建造。根據南洋引進的「五腳基」型式，街道兩旁都是二進店屋，第一進為洋樓，第二進為閩式建築，外觀整齊、古典雅致，兼具民國初年中國式建築及洋樓的美感，格局排列非常整齊，單拱拱圈更是優美的線條。

除了模範街以外，幾步之遙的邱良功節孝坊旁的靈濟古寺(觀音亭)及後浦藝文特區街口也有紅燈籠的蹤跡。李誠智表示，過年街景佈置日夜皆美，歡迎大家一起來後浦小鎮尋找紅燈籠的蹤跡，欣賞別出心裁的創意燈景佈置，共同感受熱鬧喜氣的年節氣氛。