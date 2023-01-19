過年要除舊佈新，但由於年味越來越淡的新世代，懷舊是不是有具一些年味，因此Booking.com日前發布「2023 年 7 大旅遊趨勢」發現，許多旅人在新的一年都希望踏上懷舊之旅，故推薦「全台五個懷舊老街之旅」，從飽覽山城美景的「九份老街」、閩式風情的「鹿港老街」到充滿活力的「旗山老街」，讓民眾在十天長長的年假中，悠閒漫步於老街，體會在地文化，感受熱鬧有趣的「新年」。搜羅全台五大懷舊老街！

台北市，大稻埕

大稻埕街區_迪化街_高讚賢攝(圖：台北市觀傳局提供)

大稻埕(圖：台北市觀傳局提供)

大稻程具日治時代的台北風情與熱鬧的過年氣氛，華麗的巴洛克式建築、傳統的閩南平房、明亮的紅磚洋樓，不論是古蹟建築、傳統民俗、茶行、布行、中藥材行、在地美食等，處處都有舊城的歷史軌跡。在這歷史悠久的古老街區中，擁有深厚歷史傳承的百年老舖與創意街區，打造出大稻埕新生活美學。尤其大稻埕迪化街以年貨大街聞名，中藥行和各路南北貨齊聚在此，在過年期間熱鬧無比。在年貨之外，旅人不妨穿梭於古老商行及文青咖啡館之間，感受一下老派約會的浪漫。

大稻程-慈聖宮(攝影：曹憶雯)

新北市，九份老街

九份老街(攝影：洪書瑱)

早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」的美稱，聚落因採金人潮湧入而繁華，也因淘金沒落而寧靜。在1980年代末，電影《悲情城市》來到九份取景，九份的山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕，成為令國內外旅客著迷的唯美山城。九份老街位於迷霧繚繞的九份山城中，蜿蜒小巷、歷史建築和豐富文化造就九份老街獨特的氛圍，旅人在假期時不妨沿著石階漫步而上，走訪充滿故事的小巷及古色古香的小店，感受九份懷舊魅力。旅人在老街更可一邊品嘗香甜可口的芋圓，一邊眺望北海岸風光，好好放鬆心情。

彰化縣，鹿港老街

鹿港天后宮香客眾多(圖片：來自彰化縣鹿港鎮公所官網)

彰化鹿港老街擁有全台保存最完整的閩式建築，穿梭於鹿港細窄巷弄間，即可感受到思古幽情。從桂花巷、半邊井到丁家古厝，全都值得細細品味，喜愛建築文化的旅人絕對不能錯過！旅人更可參拜靈驗無比的鹿港天后宮，品嘗麵茶和牛舌餅、肉包、等在地美食。

台南市，安平老街

位於台南的安平老街，為300多年前荷蘭人在安平建立的第一條街道，因古老的歷史背景而擁有「開台第一街」的稱號，，早期街道的設計都僅供人與推車通行，因此街廓並不是很寬，狹窄的巷弄匯集當地熱鬧的生活圈，每一條小巷都有自己獨特的特色。老街上還有許多條穿梭安平各處的小徑，每穿過一條小徑都有不同的風景，有茉莉巷，有胭脂巷等等，在欣賞舊建築的同時，也能造訪琳瑯滿目的童玩店、蜜餞店和小吃店，體會歷史風情。

高雄市，旗山老街

旗山老街(攝影：洪書瑱)

高雄旗山老街，由於位居交通幅輳及農產富饒之地，自清朝以來便官商雲集、繁華一時。漫步在歷史與人文氣息匯集的百年山城老街，巴洛克立面裝飾的紅磚建築與砂岩堆砌的石拱亭仔腳，無不散發優雅古典的氣息，更有多棟建築物被指定為古蹟或文化資產，值得一一尋訪品味。過去也曾因製糖產業帶動當地經濟發展，如今是「高雄市」最熱鬧的景點之一。旅人走訪旗山老街時可好好欣賞精美的騎樓建築和當地古宅，並品嘗以當地名產香蕉製成的各色小吃。