南韓近期才因歌手RAVIY遭爆出偽造病歷逃避兵役，昨(18)日演員蔡鍾協（채종협）因新劇受訪時，被問及有關兵役一事時，自曝因「健康因素」免除兵役，不過他表示是合法免除兵役，要粉絲們別擔心。

蔡鍾協新劇《我把社長解鎖了》現正熱映中，他在終演後接受採訪，由於1993年出生的他也到了該入伍服役的年歲，不免被問及有關兵役一事。對此，他指出因罹患「癲癇症」而改為「5級戰時勞動役」，僅需在戰時擔任勞動召集，軍事支援等後勤業務，而若在一般情況，等同於免除兵役。

蔡鍾協表示自己是在南非留學期間首次出現暈倒的症狀，而後在韓國參加高考時也發作過一次，但當時以為是減重過度或是工作太過勞累造成的，因而沒有太過在意；直到後來在拍攝作品《棒球大聯盟(Stove League)》再次暈倒時才經醫師診斷為癲癇。

蔡鍾協指出，知道服兵役對於娛樂圈人士來說是個敏感話題，也瞭解公開病因對他來說會是個相當大的負擔，但因為大眾對他入伍時間的好奇心越來越高，且近日「服役問題」多次引發大眾關注，因而他還是決定將事情誠實向大眾告知。不過，他透露自己是合法免役，同時有在好好接受治療，要粉絲們別太過擔心。