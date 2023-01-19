大陸永贏基金近日爆出職場不倫戀，一名藺姓女經理在答應男友求婚一個月後，與已婚上司夏男在出差時發生性關係，之後一發不可收拾、到處做愛，甚至在男方的家裡及車上做，直到被男友抓包姦情，PO上網曝光此事。

根據《新浪財經》等陸媒報導，藺女在微信自爆，有一個交往3年論及婚嫁的男友，2022年7月接受男友求婚，但8月與上司、永贏基金市場部負責人夏男一起出差，被叫進房間「談業務」，談一談就到了床上。

藺女表示，與夏男的關係從此之後「一發不可收拾」，一開始趁出差時做愛，再來是在上海夏男的車子上做，甚至趁夏男的老婆、小孩不在家時到他家啪啪，她更坦言經常騙男友她在加班、出差，實際上都是跟夏男在做愛。

然而藺女與夏男的不倫戀被藺女的男友發現，將兩人的偷情對話曝光，對話中女方說「喜歡跟你在床上聊天，原來在床上，可以這麼久的。」夏男則回應「最喜歡操妳。」之後，夏男在藺女的男友追問之下，在電話中坦白一切，但強調都是他的錯，藺女沒做錯什麼事。

藺女的男友抓包藺女劈腿上司，追問她此事，之後藺女在微信自爆事情的經過。(翻攝自微博)