明（20）起就是農曆春節連假，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示，預計春節後宣布第二階段防疫鬆綁措施。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，春節後疫情不會有很大的變化，可以進一步解除防疫措施，以及今年應會建議民眾再追加1劑新冠疫苗，目前還在討論中。

李秉穎今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪表示，很多人看到變異病毒就異常興奮，其實沒什麼好緊張，這些病毒變異會導致感染人數上升，可預期輕症變多，重症人數會持續下降，「至於誰感染後會出現重症？尤其是目前沒打疫苗，或只打一兩劑的人！」

指揮中心多次呼籲民眾追加接種莫德納次世代疫苗，但李秉穎觀察到，過去接種次蛋白疫苗（如高端）的人，不太會願意追加mRNA疫苗（如莫德納）。他提醒，如果擔心mRNA疫苗的副作用較多，也可選擇Novavax疫苗，雖然是原始株疫苗，但仍可減少突破性感染引起的輕症，指揮中心今年會持續進口Novavax疫苗。

李秉穎亦指出，目前沒有實際數據支持「不需再追加疫苗」，因為抗體會隨時間下降，為了保險起見，今年應會找一個時間請民眾再追加一劑疫苗，但目前尚未定案。

今年春節假期長達10天，許多民眾安排國內外旅遊，但新興變異株在各國流行，是否會影響本土疫情？李秉穎認為，應不會有很大變化，預估維持在每日1萬多到2萬例左右，可於春節後進一步判斷並解除防疫措施。

不過，他仍提醒民眾注意個人衛生習慣，不要隨便觸摸眼鼻口部位，尤其出國旅遊的人，在國外生病會比較辛苦，不像台灣健保如此便利，因此更要保護好自己，避免病毒威脅。