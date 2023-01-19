南投一名獸父數年來以徒手撫摸2名幼子的生殖器至勃起，不顧小兄弟表達噁心、不舒服，甚至拒絕或拍打，就算被媽媽跟姊姊制止也不聽勸，直到社工偶然發現後才通報，獸父辯稱是和孩子「玩摔角」不小心摸到，法官不採信其說詞；依對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，共2568罪，各判處有期徒刑3年1月，應執行有期徒刑4年6月，可上訴。

據判決書指出，獸父自2個兒子分別滿4歲起至2020年4月間，每逢週一至週四、週六、週日，以每日1次之頻率，在房間徒手撫摸兒子們的生殖器直至勃起，經兒子們口頭拒絕、拍打，或姐姐目睹轉告媽媽後，經制止才停止。

法庭審理時，獸父辯稱自己是與兒子們玩摔角過程中不小心摸到他們的生殖器，他抓到就摔，難免會觸摸到，但不是撫摸，而且自己都在外面工作，沒有每個星期都在家，並沒有每天摸他們的生殖器。

大兒子出庭時證稱，大約在4歲時，爸爸就會跑進房間用棉被蓋起來，將手伸進去內褲裡面摸他的生殖器到勃起，大約摸5分鐘到10分鐘，一開始他還小所以不懂，直到國小三年級要升四年級，老師有上健康教育課，他才知道爸爸不應該這樣，也有反應過自己不舒服，長大後更覺得很噁心，會拍他的手說走開，表示拒絕，然後走掉。

小兒子也證稱，在大班之前，爸爸會在他睡覺跟看電視時，在房間床上摸他的「一鳥」，「一鳥」就是男生尿尿的地方，有時候會隔著褲子摸，有時候會直接伸進去摸，他覺得很不舒服、很痛，會跟爸爸說不要摸，把他的手推開，但爸爸硬要繼續摸。

而媽媽與姐姐也證稱，多次看見爸爸去摸哥哥跟弟弟的下體，在浴室、房間都有看過，媽媽把棉被掀起來，看到他上下弄小孩的下體，會勸阻他，甚至把他的手扳開。

獸父反控雖曾質疑妻子因另結新歡，才對其為不利之證詞，但社工表示，自己是負責處理媽媽家暴事件，到家中向媽媽瞭解情況時，某位親屬在場提及小孩被猥褻，後續求證後才依法通報，之後由主責社工去接觸2位小孩。

法官認為，事發是因社工調查家暴事件時，無意間經由第三人方得知才依規定通報主管機關，倘若媽媽真因遭家暴而心懷不滿，早應向警員或社福單位舉報；其次，小兒子患有重症肌無力，如果未按時服藥無法自行正常行走，需要旁人攙扶，平時坐輪椅，坐椅子亦要他人抱上椅子，小兒子也證稱「我不會跟爸爸玩摔角，我那時候很脆弱」，因此法官不採信獸父說詞。

法官審酌獸父為被害人之父親，未盡保護教養之責，為滿足一己私慾，以徒手玩弄兒子性器官方式對其等猥褻，致父子關係疏離外，並造成兒子心理創傷，影響其身心成長之健康及發展，迄今亦未達成和解，推算獸父自兒子分別滿4歲起至2020年4月1日止，撫摸兒大兒子次數為1773次、撫摸小兒子次數為795次，共2568次；法官依對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，共2568罪，各判處有期徒刑3年1月，應執行有期徒刑4年6月，可上訴。