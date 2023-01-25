在嘉義大學擔任30多年通識老師李彩薇，接觸重量訓練才短短三年，卻在健力（指硬舉、臥推和蹲舉）項目開創人生新頁。
踏上健力這條路，坦白說是無心插柳，接觸健力之前，嚐試過多種運動項目，練瑜珈，發現自己筋骨硬梆梆，無法完成瑜珈的伸展動作，苦尋多項運動練習欲達到減重效果，最後決定學游泳，泳池規定低於150公分需家長陪，身高才148公分的她，常被友人虧「家長怎麼沒一起過來？」加上游的慢，游泳老師發出戰帖，用水中倒立走跟她對比看誰游得快，結果，教練勝出。但李彩薇相信運動必須要練到一定程度才會看出成果，不因被教練虧游太慢，反而堅持每日早上一定游到90分鐘，這一游竟然20多年。
擁有美國運動委員會專業私人教練等證照的兒子楊孟穎告訴她母親，游泳要搭配節食才可維持體態，若是做重訓健身就可以多吃點。兒子一句「重訓健身可多吃點」，讓一向吃火雞肉飯要加肉的她，踏上重訓的路。在兒子的專業訓練下，李彩薇從不容易受傷的機械器材練起，將游泳90分鐘的習慣運用在重訓，單一動作練90分鐘並不覺得枯燥乏味。一周固定三次練習，越練越重的狀況下，兒子發現母親有練健力的天賦，便開始挑戰難度更高自由槓與健力。但教練兒子深怕母親受傷，每個動作務求做到精準，若沒陪同母親練習，一定要求她錄影讓他確認動作。全心投入訓練的李彩薇，竟獲得健身房的業主免費提供場地及鼓勵她參加健力比賽。
只是為健身練重訓的她開始參加國內賽，在台南市長盃、全國青年盃等均奪下佳績，分別創下大會紀錄與全國紀錄，全國賽的成功，進一步挑戰國際賽，在兒子與親友鼓勵下，李彩薇順利通過選拔成為國手，赴杜拜參加亞洲健力錦標賽長青組60-69歲女子組69公斤級，除硬舉項目中以115公斤奪得金牌，蹲舉100公斤和臥舉50公斤，以及總和265公斤的成績，連奪四面金牌，每個項目都打破亞洲紀錄，跌破周遭親友的眼鏡。
當站在頒獎台，李彩薇聽著國旗歌迴盪在整個會場，回想起訓練的艱辛，讓她不禁熱淚盈眶。奪金牌回來，李彩薇和楊孟穎母子皆認為紀錄還有突破空間，接下來準備2023年2月世界盃錦標賽國手選拔，直指世界錦標賽，期待在國際賽替台灣爭光。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。