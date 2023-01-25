今年61歲外號「健力Q嬤」健力選手李彩薇（見圖）練習前仔細穿戴護具。（陳怡誠攝)

在嘉義大學擔任30多年通識老師李彩薇，接觸重量訓練才短短三年，卻在健力（指硬舉、臥推和蹲舉）項目開創人生新頁。

教練兒子楊孟穎（左）對於母親李彩薇（右）動作標準要求十分嚴格。（陳怡誠攝)

今年61歲外號「健力Q嬤」健力選手李彩薇（見圖）每週三次的訓練，教練給的訓練課表，一定做好做足。（陳怡誠攝)

踏上健力這條路，坦白說是無心插柳，接觸健力之前，嚐試過多種運動項目，練瑜珈，發現自己筋骨硬梆梆，無法完成瑜珈的伸展動作，苦尋多項運動練習欲達到減重效果，最後決定學游泳，泳池規定低於150公分需家長陪，身高才148公分的她，常被友人虧「家長怎麼沒一起過來？」加上游的慢，游泳老師發出戰帖，用水中倒立走跟她對比看誰游得快，結果，教練勝出。但李彩薇相信運動必須要練到一定程度才會看出成果，不因被教練虧游太慢，反而堅持每日早上一定游到90分鐘，這一游竟然20多年。

教練兒子楊孟穎（後）訓練時，細心照顧母親李彩薇（前）動作，讓她從事健力運動上沒受過傷。（陳怡誠攝)

在嘉義大學教授「人權與法律」通識老師李彩薇，深怕學生無法了解法條內容，不時要穿插故事讓學生了解授課內容。（陳怡誠攝)

擁有美國運動委員會專業私人教練等證照的兒子楊孟穎告訴她母親，游泳要搭配節食才可維持體態，若是做重訓健身就可以多吃點。兒子一句「重訓健身可多吃點」，讓一向吃火雞肉飯要加肉的她，踏上重訓的路。在兒子的專業訓練下，李彩薇從不容易受傷的機械器材練起，將游泳90分鐘的習慣運用在重訓，單一動作練90分鐘並不覺得枯燥乏味。一周固定三次練習，越練越重的狀況下，兒子發現母親有練健力的天賦，便開始挑戰難度更高自由槓與健力。但教練兒子深怕母親受傷，每個動作務求做到精準，若沒陪同母親練習，一定要求她錄影讓他確認動作。全心投入訓練的李彩薇，竟獲得健身房的業主免費提供場地及鼓勵她參加健力比賽。

在嘉義大學教授「人權與法律」通識老師李彩薇（右）與學生在下課空檔互動密切。（陳怡誠攝）

只是為健身練重訓的她開始參加國內賽，在台南市長盃、全國青年盃等均奪下佳績，分別創下大會紀錄與全國紀錄，全國賽的成功，進一步挑戰國際賽，在兒子與親友鼓勵下，李彩薇順利通過選拔成為國手，赴杜拜參加亞洲健力錦標賽長青組60-69歲女子組69公斤級，除硬舉項目中以115公斤奪得金牌，蹲舉100公斤和臥舉50公斤，以及總和265公斤的成績，連奪四面金牌，每個項目都打破亞洲紀錄，跌破周遭親友的眼鏡。

今年61歲外號「健力Q嬤」健力選手李彩薇（右）在教練兒子楊孟穎（左）指導，在杜拜舉辦亞洲經典健力錦標賽，一舉拿下4面金牌，還創下大會新紀錄。（陳怡誠攝)

當站在頒獎台，李彩薇聽著國旗歌迴盪在整個會場，回想起訓練的艱辛，讓她不禁熱淚盈眶。奪金牌回來，李彩薇和楊孟穎母子皆認為紀錄還有突破空間，接下來準備2023年2月世界盃錦標賽國手選拔，直指世界錦標賽，期待在國際賽替台灣爭光。