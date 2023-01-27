【愛傳媒張若彤專欄】近年來我總是不停的問同一個問題，就是臺灣是怎麼走到今天這個樣子的。我得到的答案有很多，但如果讓我只寫一個的話，我會寫以下這一個。也感謝教育部開春就做了這麼好的錯誤示範。

教育部錯在哪裡呢？就錯在他和許許多多的台灣人一樣，至今不能明暸「規範」的本質。

要知道，規範不是寫給你看的，而是寫給A*s*ol*看的，就像民法親屬繼承一樣，一個和諧的家庭完全可以活出屬於自己的幸福、狠甩法定的內容好幾條街，一個人不可能一輩子不生病，但卻很有可能一輩子不用上法院，如果他不是碰上A*s*ol*、自己也不是A*s*ol*的話。

有時候，這位A*s*ol*可能就是你的國王，為了防止他今天不爽你這樣、明天又不爽你為什麼不這樣，規範就是為他而設的，他要不爽你，必須依照規範、不能隨心所欲，如此一來，你只要做到規範要求的、就從此擺脫了A*s*ol*的糾纏而有了自由，這就是孟德斯鳩所說「人依靠法律而有自由」的邏輯所在。

有時候，這位A*s*ol*就在你的身邊，可能是你的同學、你的同事、你的上司、你的部下，也或者，他就是你的至親遠戚、街坊鄰居，有人的地方就有江湖、有嘴的地方就有不同意見，所以我們需要規範來避免紛爭，特別是當你事實上無法遠離這些人的時候。

同樣的，如果你很幸運，你完全可以想什麼時候回娘家、就什麼時候回娘家，但這並不代表大家都不需要一個統一的規範。

規範可以是初二回，也可以是初三、初四、初七八九十，甚至可以是單月回、雙月不回，要說半年回、半年不回也都行，規範的內容可以任意，就是不能是你教育部所說的：「何時回我決定」

前面提到孟德斯鳩說的那句話「人依靠法律而有自由」，這句話有一個耐人尋味的後半句：「現在的人卻要求要有自由好來反抗法律」

幾百年前的法學著作，十足就是今日我們的寫照。人是因為有個規範而獲得自由的，我們卻是要把自由的基礎親手毀掉，還從教育部開始。

哪怕是錯誤的秩序、荒謬的秩序都比毫無秩序要好，這就好像是所謂的黃道吉日黑道凶日一樣，哪怕是隨便指定吉凶，都能夠發揮安定人心的規範功能。人心安定了，大家有了意外少、信任高的人際環境，就更能伸展手腳，自由也就油然而生。

現在好了，你想要你決定，他想要他決定，A*s*ol*也會有自己的決定，人人都恣意而做、率性而為，大家天天跟A*s*ol*爭執，直到人人都成了A*s*ol*。

台灣也就走到了今天這個樣子。

作者為《究竟二二八》作者

照片來源：教育部臉書粉絲專頁截圖。

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